Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина

Правительство ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно, сообщили в правительстве РФ.

С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров: как производителей нефтепродуктов, так и непроизводителей. С 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты.

Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, подчеркнули в кабмине.

Напомним, предыдущий экспортный запрет был установлен Правительством в феврале 2025 года. Он действует с 1 марта по 31 августа 2025 года включительно. В данный момент ограничения распространяются в том числе на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

В последнее время в некоторых регионах России наблюдается дефицит автомобильного топлива.