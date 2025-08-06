В России экстренные службы заработают еще быстрее





В России МЧС, МВД, Минздрав и региональные органы власти начнут быстрее получать и обрабатывать информацию о вызовах, поступивших по номеру 112. Соответствующий регламент работы системы вступил в силу 6 августа, передает «Парламенсткая газета».

Обновленный регламент предполагает работу Централизованной системы сбора информации, разработанной компанией «Гостех». Постановление призвано оптимизировать мощности системы экстренного номера 112, а также снизить нагрузку на систему при возникновении ЧС. Теперь в экстренных ситуациях будут задействованы системы соседних регионов во избежание возникновения перебоев, тем самым снижая нагрузку на основной субъект.

В 2024 году данная система была успешно проведена в пилотном режиме в Калужской, Липецкой, Тверской и Рязанской областях, а также в республиках Дагестан и Хакасия. Вторая очередь системы ЦССИ-112 намечен на 2025 год. Она предполагает создание аналитического модуля для изучения ситуации в каждом регионе на основе данных, полученных от граждан.

- Такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру. Она будет направляться в различные федеральные и региональные органы власти, в том числе МЧС, МВД, Минздрав, для улучшения работы с экстренными вызовами, - поясняется на сайте кабмина.