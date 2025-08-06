Здоровье

Андрей Бочаров проверил ход капремонта детской поликлиники №31

Здоровье 06.08.2025 10:21
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06.08.2025 10:21


Губернатор Волгоградской области посетил филиал детской поликлиники №31 на проспекте Университетском в Волгограде, где подходит к концу плановый капитальный ремонт. В здании уже проведена замена систем электро- и водоснабжения, водоотведения, автоматической пожарной сигнализации, окон, дверей, напольных покрытий и освещения.

Специалисты выполняют последние работы по отделке стен и лестниц. Также рабочим предстоит заменить входные группы, обновить крыльцо и фасад поликлиники. Детская поликлиника №31 обслуживает более 27 тысяч юных жителей Советского района. Крупный комплекс имеет три поликлинических участка, расположенных в пяти разных помещениях. 


В ходе рабочей поездки Андрей Бочаров поставил задачи по завершению ремонта на данном объекте к 1 сентября. Также губернатор поручил уже в следующем году начать возведение новой поликлиники в микрорайоне Долина. Кроме того, планируется и перевод на новые современные площади отделения, располагающегося на цокольном этаже дома на ул. Запорожской, 3.

В ходе рабочей поездки Андрей Бочаров поручил руководителям профильных ведомств продумать варианты создания возле детских учреждений подходящих условий — чтобы ожидание было комфортным. 


Напомним, с 2014 года общий объем инвестиций в отрасль благодаря федеральным и региональным программам составил 75,3 млрд руб. За этот период реконструировано и капитально отремонтировано 1187 медицинских объектов. Приобретено свыше 5,4 тыс. единиц медицинского оборудования.

Фото: администрация Волгоградской области

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