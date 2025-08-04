Домашний матч «Ротора» с «Енисеем» закончился нулевой ничьей





Матч «Ротора» и «Енисея» закончился на «Волгоград Арене» со счетом 0:0. Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла на поле после сильного ливня в присутствии 15838 зрителей.

Игра началась примерно на равных, однако затем сине-голубые прибавили в темпе и атаках, но счет в первой половине матча открыть никому не удалось.

Во втором тайме «Енисей» фактически отдал инициативу хозяевам, чем они и воспользовались, однако, несмотря на опасные моменты, которые создавали сине-голубые, поразить ворота гостей не получилось.

Лишь в самом конце гости, воспользовавшись тем, что волгоградцы отдали немало сил в атаках, надавили на соперников, но и у них ничего не вышло. В итоге команды разошлись, можно сказать, миром, а до вожделенных голов так и не дотянулись.





