



В Волгоградской области возобновлено движение поездов на станции Арчеда. В результате падения обломков беспилотника максимальное время задержки поездов составило более 5 часов.

Как ранее сообщалось информагентством, ЧП произошло минувшей ночью в 2:50. В результате происшествия были задержаны четыре поезда и электричка. Также были отменены рейсы еще четырех пригородных поездов.

- В настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №531 Адлер – Киров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов, - рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.