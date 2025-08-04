



В Волгоградской области в связи с падением БПЛА на станции Арчеда увеличилось время задержки четырех пассажирских поездов. Как уточнили в РЖД, к этому часу время задержки составляет около 4 часов.

Напомним, ЧП произошло минувшей ночью в 02:50. В настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №531 Адлер – Киров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда. Сообщалось, что время задержки составляло около 1,5 часов.

Кроме того, на станции Арчеда в городе Фролово отменены рейсы четырех пригородных поездов: №6517 Арчеда – Алексиково, №6518 Алексиково – Арчеда, №6520 Алексиково – Урюпино, №6519 Урюпино – Алексиково.

- Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Ведётся обследование инфраструктуры, - уточняется в пресс-службе Приволжской железной дороги.

В связи с происшествием развернут оперативный штаб.

Фото: администрация Фролово