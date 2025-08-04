ГАИ опубликовала видео с моментом массового столкновения на 3-й Продольной

4 августа в Волгограде появились подробности массовой аварии на 3-й Продольной. Момент столкновения трёх легковых автомобилей заснял видеорегистратор одного из автомобилистов.
- В 09:00 напротив стр. 1А/1 по 3-й Продольной магистрали произошло столкновение автомашин «Lada Vesta», «Haval» и «Lexus», — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Судя по опубликованным кадрам, водитель «Лады» на перекрёстке с ул. Автомагистральной неожиданно выехал на встречную полосу, где проезжал «Лексус».
Отметим, в результате аварии водитель и пассажир автомашины «Лада» получили травмы. Как ранее сообщала редакция, мужчины в возрасте 34 и 19 лет доставлены в больницу №25, где проходят обследование.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области