



В Дзержинском районе Волгограда произошло лобовое столкновение двух иномарок. Автомобили не поделили участок дороги у пересечения 3-й Продольной с ул. Автомагистральной. Последствия ДТП очевидцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, столкновение произошло на полном ходу. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения. На место оперативно прибыли экстренные службы.

По информации облкомздрава, в результате аварии пострадали мужчины 34 и 19 лет. Они оба были доставлены в больницу №25, где проходят обследование.





На месте ДТП в настоящее время движение автомобилей затруднено. Очевидцы сообщают о пробке.

Отметим, редакция уточняет обстоятельства ДТП в ГУ МВД России по Волгоградской области.