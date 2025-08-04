Четыре поезда и электричка задержаны после падения БПЛА в Волгоградской области





В Волгоградской области в связи с падением БПЛА На станции Арчеда утром 4 августа задерживаются четыре поезда и электричка.

По данным РЖД, ЧП произошло минувшей ночью в 2:50.

– В связи с происшествием в настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург – Волгоград, №506 Саратов – Имеретинский курорт, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда, – говорится в официальном сообщении транспортной компании.

Максимальное время задержки поездов в Волгоградской области составляет 1,5 часа.

На Приволжской железной дороге в связи с происшествием развернут оперативный штаб.

Уточнить информацию о движении поездов можно по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.