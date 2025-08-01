Федеральные новости

В России вырастут пошлины для автомобилистов

Федеральные новости 01.08.2025 11:33
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01.08.2025 11:33


С сентября 2025 года в России вводятся новые государственные пошлины для автомобилистов. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован 31 июля на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, за пластиковое водительское удостоверение цена составит 4 тысячи рублей, а цена на удостоверение нового поколения – 6 тысяч рублей. Чтобы получить международные права,  теперь необходимо будет отдать 3200 рублей вместо 1600. 

За выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов пошлина увеличится  с 1500 до 2250 рублей, а за его продление — с 1000 до 1500 рублей.

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