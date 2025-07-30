Расследования

Группа молодчиков в Волгограде избивала прохожих и поджигала им волосы

Расследования 30.07.2025 11:16
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30.07.2025 11:16


В Волгограде полиция оперативно задержала троих молодых людей в возрасте 15, 17 и 18 лет. Молодчики подозреваются в нападении на прохожих и их избиении. Кроме того, задержанные, по данным оперативников, жгли людям волосы. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне, 29 июля, в полицию Тракторозаводского района Волгограда обратились двое пострадавших. 

– Накануне утром оба заявителя стали жертвами нападений: один на улице Батова, другой на улице Ополченской. Группа молодых людей, повалив потерпевших на землю, наносили удары руками и ногами, после чего забрав вещи – сотовые телефоны, банковские карты, скрывались, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

По факту обращения пострадавших следователем райотдела УМВД России по Волгограду были возбуждены уголовные дела. 

– В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личности и местонахождение фигурантов было установлено сотрудниками уголовного розыска. Задержаны и в отдел доставлены трое местных жителей в возрасте 15, 17 и 18 лет – студенты техникума и неработающий молодой человек. В содеянном они сознались, – говорится в официальном комментарии ГУ МВД России по Волгоградской области. 



На видеокадрах, предоставленных полицейскими, один из задержанных признается, что нападая на прохожих, они не только били их, но поджигали им волосы. На вопрос сотрудника, зачем они совершали злодеяния, задержанный сообщил, что находился в состоянии опьянения. Третий и вовсе заявил, что издевался над людьми «за компанию». 

В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу.  Устанавливается их причастность к другим совершенным преступлениям

Родители двоих несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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