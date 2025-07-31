Росстат в очередной раз порадовал новостью о росте средней зарплаты в Волгоградской области. За май 2025 года, по данным ведомства, она составила 68925 рублей, что на 2 тысячи 361 рубль больше, чем было в апреле. При этом темпы роста средней зарплаты на конец весны оказались выше, чем в апреле – тогда она увеличилась почти на 1,5 тысячи рублей по сравнению с мартом.
Всего за период с января по май 2025 года жители региона, как утверждают в Росстате, зарабатывали в среднем 65152 рубля. Среди регионов ЮФО ситуация отличается кардинально. Так, в Астраханской и Ростовской областях средняя зарплата жителей оказалась примерно такой же, как у волгоградцев. Краснодарский край по этому показателю держит первое место давно и уверенно – в мае жители получали здесь в среднем 79229 рублей.
Не очень радостную стабильность продемонстрировала Калмыкия – республика в ежемесячных сводках по-прежнему занимает последнее место (57514 рублей).