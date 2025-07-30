Спорт

«Цель творчества – самоотдача»: «Ротор» опубликовал промо-ролик к первому домашнему матчу

Спорт 30.07.2025 18:55
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30.07.2025 18:55


Волгоградский «Ротор» сегодня, 30 июля, опубликовал промо-ролик перед первым домашним матчем в сезоне. В презентационном видео, которое направлено на поддержку команды, звучат строчки из стихотворения Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво…».



В ролике показаны кадры с тренировок и матчей «Ротора», а также продемонстрированы отрывки из жизни болельщиков сине-голубых. 

- В спорте, как и в литературе: на пути к достижению результата необходимо уделять должное внимание процессу. Истинная преданность делу, искренний труд и стремление к совершенству сопровождают нас в каждом шаге, в каждой тренировке, в каждом мгновении на поле. Они становятся частью нас. Мы двигаемся к целям вместе. И видим в каждом дне возможность становиться лучше, - говорится в пресс-релизе волгоградского клуба.

Напомним, «Ротор» проведет первый домашний матч в сезоне 4 августа. Матч с красноярским «Енисеем» в третьем туре Первой лиги на «Волгоград Арене» начнется в 20-00 ч. Билеты на игру можно приобрести на сайте kassir.ru. Наша команда ждет мощной поддержки преданных болельщиков на трибунах родного стадиона.

Видео: СК «Ротор» /vk.com

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