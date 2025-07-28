Жителя Михайловки забили до смерти из-за дамы

Житель Михайловки задержан по подозрению в убийстве знакомого – СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело. Накануне в местную больницу был доставлен мужчина с многочисленными травмами, который впоследствии скончался. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнённая ушибом головного мозга.
Подозреваемым оказался ранее знакомый погибшего. По данным следствия, днём 26 июля 2025 года подозреваемый узнал, что потерпевший, предположительно, ранее применял физическую силу в отношении местной жительницы. С целью выяснения отношений он дважды в течение дня приезжал по месту жительства обидчика дамы. Каждый визит сопровождался агрессией - мужчина жестоко избивал потерпевшего руками и ногами, нанося удары по жизненно важным частям тела.
В настоящее время подозреваемый задержан. Свою вину он полностью признал.