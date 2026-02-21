



В МВД РФ хотят пересмотреть процедуру выдачи наличных физическим лицам. По данным «Парламентской газеты», с соответствующим предложением выступил замглавы МВД Андрей Храпов. Правоохранители вышли с инициативой ограничить переводы по NFC, а также ввести период «охлаждения» для клиентов, которые придут в отделение банка за наличными, но покажутся сотрудникам отделения подозрительными.

- Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тысяч рублей в день, — приводят слова руководителя журналисты.

Отметим, такую необходимость в полиции объясняют эффективностью ранее предпринятых мер по борьбе с киберпреступностью. Мошенники ищут новые лазейки для выманивания денег россиян. Разрабатываемые схемы всё чаще включают в себя снятие наличных введёнными в заблуждение пенсионерами и использование NFC-технологий.

