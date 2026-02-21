Главное

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В аэропорту Волгограда из-за БПЛА и непогоды задержаны восемь рейсов

21 февраля в Волгограде произошёл массовый сбой в работе аэропорта. По данным электронного табло, на 6:30 перенесён вылет восьми авиарейсов. Максимальное время задержки составляет более 17 часов.

С 10:35 на 14:30 отложен прилёт в областной центр московского авиарейса № DP 6965 лоукостера «Победа». Ещё один рейс № DP 6967 этой же компании приземлится в городе с получасовой задержкой в 16:55. Рейс № DP 6967 ожидается с задержкой в 40 минут в 21:20.

Сразу на 17 часов отложен вылет самолёта из Волгограда в Санкт-Петербург. Рейс № FV 6116 авиакомпании «Россия» должен был покинуть аэропорт ещё в 18:35 20 февраля, однако его отправление теперь должно состояться лишь в 12:30 21 февраля.

С 21:35 20 февраля на 7:30 21 февраля отложен вылет в Москву авиарейса № SU 1185 перевозчика «Аэрофлот». С 40-минутной задержкой в этом же направлении Волгоград покинет рейс № DP 6968 лоукостера «Победа». На 25 минут смещено отправление рейса № DP 6970 этой же компании. Он вылетит в 21:30.

Напомним, в настоящее время в Волгограде продолжает действовать запрет Росавиации на использование воздушного пространства гражданской авиацией. Кроме того, из-за непогоды фиксируются задержки с вылетом самолётов из московского авиационного узла.

Фото из архива ИА «Высота 102»

06:48
В аэропорту Волгограда из-за БПЛА и непогоды задержаны восемь рейсовСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области более шести часов действует беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде второй раз за сутки ограничена работа аэропортаСмотреть фотографии
23:46
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:33
В Волгограде после объявления ракетной опасности закрыли аэропортСмотреть фотографии
21:23
В Волгоградской области 20 февраля объявлена ракетная опасностьСмотреть фотографии
20:15
Под Волгоградом поджигатель попался на краже 72 шин со складаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
150 «умных» камер видеофиксации с ИИ установят в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
19:05
Дом борьбы «Динамо» в Волгограде получает вторую жизньСмотреть фотографии
17:50
Браконьеры застрелили трех сайгаков в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
В Волгограде введут запрет на движение грузовиков из-за снегопадаСмотреть фотографии
17:16
На Мамаевом кургане дан старт гуманитарной миссии помощи участникам СВОСмотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области переизбрали главу Кумылженского районаСмотреть фотографии
16:05
Кадровый голод на фоне рекордов: что происходит с рынком труда Волгоградской области в 2026 годуСмотреть фотографии
15:49
Волгоградка 21 раз перевела мошенникам деньги на 3,8 млн рублейСмотреть фотографии
15:24
Любовь Астамирова завоевала золото на соревнованиях памяти ЗайцеваСмотреть фотографии
14:37
Андрей Бочаров вручил награды 19 волгоградцам к Дню защитника ОтечестваСмотреть фотографии
13:49
Доцент ВолгГМУ Елена Сорокина скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:08
С нарушивших ПДД волгоградцев взыскали 211 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Организаторы сети подпольных казино в трех регионах осуждены в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
«Россети Юг» выявили 57 незаконных подключений к электросетям в СНТ ВолгоградаСмотреть фотографии
12:42
Почта России в Волгоградской области переходит на спецграфикСмотреть фотографии
12:08
Подозреваемый в убийстве волгоградского водителя задержан спустя 33 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
33 Героя России прославили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:09
В Саратове коммерсанты поплатятся за наледь и снег у зданийСмотреть фотографии
11:01
Трое детей и двое взрослых пострадали на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:00
429 КДМ расчищают трассы Волгоградской области от снегаСмотреть фотографии
10:23
МВД проводит учения в центре Волгограда 20 февраляСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде решат судьбу судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
10:21
Трамвайный конфликт в Ростове: что не поделили стороныСмотреть фотографии
 