В аэропорту Волгограда из-за БПЛА и непогоды задержаны восемь рейсов





21 февраля в Волгограде произошёл массовый сбой в работе аэропорта. По данным электронного табло, на 6:30 перенесён вылет восьми авиарейсов. Максимальное время задержки составляет более 17 часов.

С 10:35 на 14:30 отложен прилёт в областной центр московского авиарейса № DP 6965 лоукостера «Победа». Ещё один рейс № DP 6967 этой же компании приземлится в городе с получасовой задержкой в 16:55. Рейс № DP 6967 ожидается с задержкой в 40 минут в 21:20.

Сразу на 17 часов отложен вылет самолёта из Волгограда в Санкт-Петербург. Рейс № FV 6116 авиакомпании «Россия» должен был покинуть аэропорт ещё в 18:35 20 февраля, однако его отправление теперь должно состояться лишь в 12:30 21 февраля.

С 21:35 20 февраля на 7:30 21 февраля отложен вылет в Москву авиарейса № SU 1185 перевозчика «Аэрофлот». С 40-минутной задержкой в этом же направлении Волгоград покинет рейс № DP 6968 лоукостера «Победа». На 25 минут смещено отправление рейса № DP 6970 этой же компании. Он вылетит в 21:30.

Напомним, в настоящее время в Волгограде продолжает действовать запрет Росавиации на использование воздушного пространства гражданской авиацией. Кроме того, из-за непогоды фиксируются задержки с вылетом самолётов из московского авиационного узла.

