Появилось видео момента ДТП с уходившим от погони питбайкером





В Волгограде появилось видео жесткого столкновения 18-летнего водителя питбайка с Kia Rio при попытке скрыться от сотрудников полиции в Дзержинском районе. Как сообщает V102.RU, кадрами аварии на проспекте Жукова поделились сотрудники полиции.





Напомним, в результате аварии водитель питбайка и его 16-летний пассажир, а также водитель иномарки были доставлены с различными травмами в больницу.

На видеокадрах видно, как мотоциклист с пассажиром на большой скорости пытался проскочить перекресток, но на его пути оказался автомобиль. От сильного удара оба слетели с питбайка и отнесло на несколько десятков метров. Можно также заметить, что одному из них повезло немного больше - через несколько мгновений он смог подняться своими силами.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области