Происшествия

Появилось видео момента ДТП с уходившим от погони питбайкером

Происшествия 26.07.2025 11:02
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26.07.2025 11:02


В Волгограде появилось видео жесткого столкновения 18-летнего водителя питбайка с Kia Rio при попытке скрыться от сотрудников полиции в Дзержинском районе. Как сообщает V102.RU, кадрами аварии на проспекте Жукова поделились сотрудники полиции. 



Напомним, в результате аварии водитель питбайка и его 16-летний пассажир, а также водитель иномарки были доставлены с различными травмами в больницу. 

На видеокадрах видно, как мотоциклист с пассажиром на большой скорости пытался проскочить перекресток, но на его пути оказался автомобиль. От сильного удара оба слетели с питбайка и отнесло на несколько десятков метров. Можно также заметить, что одному из них повезло немного больше - через несколько мгновений он смог подняться своими силами. 

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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