В Волгограде разбился удиравший от мотополиции водитель питбайка





В Дзержинском районе Волгограда при попытке уйти от преследования полиции 18-летний водитель питбайка вместе с несовершеннолетним пассажиром столкнулся с иномаркой. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, авария произошла вечером 25 июля на проспекте Жукова.

По предварительным данным, юный водитель на мотоцикле Progasi не выполнил требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с Kia Rio.

Водитель и его 16-летний пассажир, а также водитель иномарки были доставлены с различными травмами в больницу.

Фото: Гоночный город / t.me