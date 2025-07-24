Транспорт

Власти Волгограда посоветовали пассажирам не терпеть холод в общественном транспорте

Транспорт 24.07.2025 20:17
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24.07.2025 20:17


В Волгограде пока одни пассажиры общественного транспорта изнывают в автобусах, трамваях и троллейбусах от жары, другие сталкиваются с чересчур сильным охлаждением салона. О такой проблеме накануне стали массово сообщать горожане на фоне понижения дневной температуры.

- Вечером ехали в автобусе №55 перед началом шторма. На улице заметно похолодало. Но водителя, видимо, об этом не предупредили. Судя по всему, кондиционер как был настроен на работу в 40-градусную жару, так и продолжал работать. Как итог – салон превратился в морозилку. Люди все замёрзли. Кто мог – утеплялся вещами, а большинство ждало остановок, во время которых в салон заходил тёплый, согревающий воздух, - рассказала журналистам одна из пассажирок.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в администрации Волгограда. По информации чиновников, пассажирам ни в коей мере не стоит терпеть неудобства.

- В соответствии с ГОСТ Р 50993-96 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к эффективности и безопасности» система кондиционирования должна охлаждать воздух в районе головы человека (водителя или пассажира) не более чем на 8 градусов относительно температуры наружного воздуха. Пассажиры в случае недостаточного или чрезмерного охлаждения вправе обратиться к водителю с просьбой о включении/выключении климатической системы, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в Волгограде в каждом десятом новом автобусе, трамвае и троллейбусе не работает кондиционер. Однако даже в том транспорте, где климат-контроль исправен, он может не работать из-за конструктивных особенностей некоторых закупленных чиновниками моделей общественного транспорта.

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