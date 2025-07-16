Кондиционеры не работают в каждом десятом новом автобусе и трамвае в Волгограде





Власти Волгограда отреагировали на многочисленные жалобы пассажиров на работу кондиционеров в закупленных в течение трёх минувших лет автобусах, троллейбусах и трамваях. По итогу мониторинга перевозчики отчитались мэрии о выходе из строя систем климат-контроля в 10% подвижного состава.

- Все новые автобусы, трамваи, троллейбусы и электробусы, приобретенные за последние три года, оборудованы климатическими системами. В более чем 90% указанного подвижного состава кондиционеры находятся в исправном состоянии. Так, в трамваях модели «Львенок», задействованных на линии скоростного трамвая, некорректная работа охлаждающего оборудования отмечена только в шести вагонах, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Данная ситуация находится на контроле в департаменте городского хозяйства, а транспортные компании обещают её исправить в кротчайший срок.

- В настоящее время обслуживанием оборудования в рамках гарантийных обязательств занимаются представители завода-изготовителя, - добавили в мэрии.

Отдельно власти прокомментировали претензии волгоградцев к новым троллейбусам, обслуживающим маршрут №15а «Ул. Ессентукская — пл. им. Куйбышева». Ранее редакция уже рассказывала, что здесь кондиционеры в подвижном составе не работают на постоянной основе, из-за чего в салонах становится плохо не только пассажирам, но и водителям, у которых температура в кабине превышает 40-градусную отметку. По информации чиновников, проблема действительно имеет место быть и связана она с конструктивными недочётами данной модели.

- Что касается троллейбусов, обслуживающих маршрут №15а, то машины выпускаются на линию с исправными кондиционерами. Однако в процессе эксплуатации возникают ситуации, когда в результате перепада напряжения на ряде участков контактной сети климатическое оборудование автоматически выключается. Для его повторного запуска требуется перезагрузить всю систему. Данные манипуляции производятся на конечной остановке или в условиях депо, - отмечается в сообщении пресс-службы.

При этом в 2024 году сообщалось, что из-за аналогичной проблемы в вышедших на линию троллейбусах не только массово выключалась система климат-контроля, но и глох двигатель. Тогда в город была вызвана ремонтная бригада завода-изготовителя, которая на протяжении нескольких месяцев «колдовала» над подвижным составом. Судя по всему, вернуть к нормальной работе двигатель специалистам удалось, а кондиционерам повезло меньше.

Планируется ли какая-то претензионная работа с производителем троллейбусов и каким образом ситуация будет исправляться, в комментарии властей не сообщается. Однако в мэрии отмечают, что обо всех проблемах с подвижных составов волгоградцы и гости областного центра могут сообщить на горячую линию по транспорту по номеру: 23-31-60.

Отметим, ранее за несколько минувших лет в Волгоград были поставлены порядка 400 единиц нового подвижного состава.