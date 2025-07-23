В Волжском обесточен водозабор из-за обрыва ЛЭС









Жителей Волжского предупредили о возможных проблемах с водой.

- В связи с обрывом кабельной линии ЛЭС произошло отключение электроэнергии водозаборных сооружений города. В связи с этим в 18.45 прекратилась подача питьевого водоснабжения посёлка Краснооктябрьский, в случае если электроснабжение ВЗС не будет восстановлено в ближайшее время МУП "Водоканал" будет вынужден снизить подачу холодного водоснабжения на все части города до 1 кгс/см2, - пояснили в администрации городского округа Волгоградской области.

Напомним, эпицентром разгулявшейся стихии в Волжском стал Второй поселок и район речпорта. Ураган повалил несколько высоковольтных опор. Также ветер повредил краны в речпорту и разметал пришвартованные лодки.





