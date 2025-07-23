Происшествия

«Я такого не видел»: в Волжском ураган сложил опоры ЛЭП

Происшествия 23.07.2025 20:30
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23.07.2025 20:30


В Волжском Волгоградской области промчавшийся ураган обернулся катастрофическими последствиями. По информации очевидцев, на Втором поселке сложились несколько опор ЛЭП. Житель поселка, снявший жуткую картину на камеру, признался, что он такого никогда не видел.

В итоге в некоторых домах Волжского пропал свет. Там, где электричество есть, свет периодически мигает, вырубая электроприборы и интернет. Также наблюдаются проблемы с водой. По информации дежурного МУП «Водоканал» из-за скачка напряжения была остановлена работа 3 и 4 подъемов водоснабжения.

- В данный момент ситуацию удалось стабилизировать и насосы подняли давление в сети. Через 30-40 минут вода будет поступать в дома жителей в полном обьеме, - заверили в мэрии.

Сегодня вечером, напомним, на окраины Волжского обрушились ливни с ураганом и градом. Очевидцы сообщают, что в речпорту сильный ветер повалил краны.

Фото ДТП и ЧП Волжский

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