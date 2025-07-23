



В Волгоградской области завершился подготовительный этап строительства обхода Нового Рогачика. В рамках очередного этапа реконструкции федеральной автотрассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» специалисты завершили планировку территории, а также разминирование обнаруженных боеприпасов времён Сталинградской битвы и уже приступили к основным строительным работам.







- В настоящее время дорожники укладывают стабилизационный слой основания насыпи будущей дороги из бутового камня и начали подготовительные работы для возведения искусственных сооружений, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Как ранее сообщала редакция, специалистам предстоит построить и реконструировать участок дороги в границах посёлка Горьковского и западного подъезда к Новому Рогачику, протяжённостью порядка 17 километров. Здесь будет произведено расширение существующей авто трассы до четырёх полос, обустроено сплошное дорожное освещение, а также запланировано строительство двух транспортных развязок, четырёх путепроводов, моста через реку Червлёная и надземного пешеходного перехода в границах Нового Рогачика.

- Реконструкция участка с 24-го по 41-й км позволит ликвидировать последнее такое одноуровневое пересечение, а также повысить уровень экологического комфорта для жителей Нового Рогачика за счет строительства обхода, – подчеркнул заместитель начальника – директор волгоградского филиала ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Александр Колобродов.

Отметим, строительство должно завершиться в 2029 году. На эти цели из бюджета было выделено 8,5 млрд рублей. Введение в эксплуатацию обновлённого участка позволит повысить скоростной режим автотрассы с 60 до 90 км/ч и ликвидировать хронический затор на местном ж/д переезде.

Фото и видео: ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград»