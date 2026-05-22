Саид Алиев – главный джокер сезона Лиги PARI





Саид Алиев, нападающий волгоградского «Ротора», официально признан лигой главным джокером сезона 2025/2026.

Особая ценность игрока проявилась в его способности менять ход матчей после выхода на замену. В течение сезона Алиев восемь раз поражал ворота соперников, появляясь на поле со скамейки запасных. Эти голы не раз приносили «Ротору» важные очки: часть из них стала победными, другие помогли сравнять счёт в сложных матчах.

Такой результат подчёркивает универсальность Алиева и его хладнокровие в решающие моменты – качества, которые и позволили Лиге PARI выделить его в особой номинации.

Александр Веселовский