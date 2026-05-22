Злостного алиментщика волгоградские приставы вытащили из шкафа





Судебные приставы достали из шкафа должника по алиментам. Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, волгоградец задолжал почти 600 тысяч рублей на содержание дочери и длительное время скрывался от сотрудников органа принудительного исполнения. Мужчину объявили в розыск. Однако приставам удалось установить местонахождение алиментщика. Выяснилось, что он прячется в квартире у родственников. Однако те не желали выдавать его сотрудникам ведомства и никогда не открывали дверь.

Судебным приставам пришлось обратиться в суд за разрешением на вскрытие квартиры и осмотр помещения. В квартире находилась мать должника, однако женщина решила ввести судебных приставов в заблуждение и ответила, что дома никого нет. Однако, когда поняла, что сотрудники полиции и МЧС готовы вскрыть дверь, впустила их в квартиру.

А вот самого должника обнаружили в шкафу. Мужчину доставили в отделение судебных приставов, где допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Должнику грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Отметим, с начала 2026 года сотрудники ГУФССП России по Волгоградской области разыскали 173 должника по алиментам.