Нулевую Продольную Волгограда освободили от ограничений





В Волгограде возобновили движение по Нулевой Продольной после завершения ремонта канализационного трубопровода.

Внимание на «отъезд» установленных прежде заборов волгоградские автомобилисты обратили сегодняшним утром. Отметим, что завершить все работы на участке «Концессии водоснабжения» планировали как раз к пятнице, 22 мая.

Ограничивать движение по «нулевке» пришлось из-за восстановления глубокого колодца.

- Работа проделана серьезная. Это связано с глубиной залегания коллектора – более 6 метров, а также из-за непосредственной близости Волги и насыщенного паводковыми водами грунта. Стенки котлована постоянно осыпались, пришлось делать укрепляющую их конструкцию и только потом работать, - рассказывал начальник цеха капитального ремонта Вячеслав Маркин.

Для максимальной оперативности сотрудники «Концессий» трудились в круглосуточном режиме, а также привлекали на помощь подрядную организацию. Несмотря на ведущиеся работы, отключений в ближайших домах и помещениях удалось избежать.

