Ломовозы пополнили автопарк регоператора для борьбы с КГО

Общество 22.05.2026 16:26
Новая спецтехника прибыла в Волгоград для очистки дворов от крупногабаритного мусора (КГО). Вместе с этим волгоградцам напомнили, что свалки должны убирать собственники земли и муниципалитет. Регоператор же следит за чистотой специализированных площадок для КГО.
В компании в очередной раз напомнили жителям региона, что крупногабаритные отходы необходимо размещать в специально отведенных местах, а растительные, строительные и опасные отходы запрещено нести на контейнерные площадки. Очаги, образовавшиеся за пределами мусорных площадок, обязаны ликвидировать собственники земельных участков.
– Хотим напомнить, что крупногабаритные отходы также относятся к твердым коммунальным отходам. Но их необходимо складировать в специальные отсеки в разобранном виде. Если площадка не имеет такого отсека, жители могут оставлять крупные отходы в границах площадки. Обращаем внимание, что региональный оператор транспортирует КГО, обязанность по зачистке свалочного очага лежит на собственнике земельного участка, – пояснила заместитель руководителя пресс-службы «ЭкоЦентра» Анастасия Сергеева.
В случае нарушений перечисленных правил предусмотрены административные штрафы для жителей, нарушающих порядок накопления.
– Когда отходы складируются навалом, используется именно техника, которая помогает расчистить особо загрязненные участки. Ломовозы справляются с крупными неразобранными деталями мебели и другими отходами больших размеров, – отметила представитель регоператора.
По словам начальника транспортно-технической службы Волгоградского филиала «ЭкоЦентра» Михаила Мясникова, ломовозы заметно сокращают время сбора отходов и позволяют вывезти достаточный объем КГО.
– Спецтехника позволяет вывезти до 35 кубометров мусора. Грузоподъемность стрелы такого автомобиля составляет от 1,4 до 2 тонн. Имеющаяся на «МАЗе» крано-манипуляторная установка позволяет убрать захламлённую территорию в пределах получаса. Ежедневно на линию в Волгоградской области выходит 12 таких ломовозов, – подчеркнул специалист.
Фото: V102.RU
