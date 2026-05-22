Автотуристы назвали Волгоград одним из лучших направлений





Волгоград вошел в очередной рейтинг для туризма в России. Как рассказали специалисты сервиса ТВИЛ, на этот раз город-герой выделили автотуристы.

По мнению россиян, которые путешествуют на своем авто, Волгоград является одним из самых удобных городов для путешествий на личном транспорте.

Стоимость проживания в сутки туристам обходится в мае в среднем в 5894 рублей. К слову, майский отпуск для гостей Волгоградского региона станет одним из дорогостоящих по аренде жилья, уступив лишь Казани.

Самые бюджетные варианты аренды жилья туристам предлагают Краснодар, Калининград и Ялта.