



В театре «Царицынская опера» активно идёт подготовка к премьере балета «Чайковский. Путь к бессмертию» (12+), который будет представлен зрителям 19, 20, 28 июня. Режиссёр-постановщик – балетмейстер из Санкт-Петербурга Ксения Скареднова, дирижёр-постановщик Сергей Гринев. В центре спектакля - воспоминания и внутренний мир гениального композитора, особую роль в создании эмоциональной палитры балета сыграют сценография и костюмы художника Ольги Чебыкиной.

Главным действующим лицом станет сам композитор в трёх возрастных ипостасях. Авторы превратят биографию Чайковского в философские размышления, выстраивая сцены из его жизни в разной последовательности. Сценография и костюмы позволят погрузиться в атмосферу различных эпизодов жизни композитора.

Пошивочный цех театра «Царицынская опера» работает в интенсивном режиме от закройщиков до мастеров тонкой ручной отделки. По словам начальника цеха Оксаны Землянской, предстоит изготовить около 70 костюмов. Для образов используются самые разные ткани – пластичные и комфортные, такие как, трикотаж, хлопок, фактурные – тафта, атлас, нежные и струящиеся, например, шелк эксельсиор.





Постановка выстроена как кинетическая память – ретроспективные кадры воспоминаний переданы в монохромной гамме: чёрно‑белые, серые варианты сменяют друг друга. По словам Ольги Чебыкиной, «народный» пласт спектакля окрашен в тёплые, приземлённые тона: красные, бежевые, коричневые и сероватые оттенки, близкие к земле. Такая цветовая полярность подчёркивает источник вдохновения Петра Ильича Чайковского от народного быта, фольклора, русской речи, обычаев.

– В спектакле всё подчинено одному – передать как из частных событий, эпизодов, телесных воспоминаний рождается вечное, – поделилась художник Ольга Чебыкина. – Монохром в ретроспективе делает их универсальными: цветной народной слой даёт твердую, материальную опору. Костюмы и декорации работают в диалоге, оживляя историю о гениальном композиторе.

Народные костюмы лаконичны по крою, богаты по колориту и фактуре, они словно «вытягивают» музыкальную тему из земли. Народные образы планируют расписать в стилистике традиционных удмуртских орнаментов. Такая специально выполненная вручную фактура усилит связь между героем и его происхождением, поскольку Удмуртия – родина Чайковского. Образ матери в струящейся одежде песочных, тёплых тонов подчеркнёт трепетное отношение Петра Ильича к матери.

Светская жизнь в сценах, отражающих общественную сторону биографии композитора, получит более выраженные, насыщенные образы – бардовые, глубокие, пронизывающие оттенки. Особое внимание уделено образу Надежды фон Мекк, которая на протяжении многих лет поддерживала композитора. Светская женщина предстанет в эффектном костюме, подчёркивающем её общественный статус и харизму.

Образ Чайковского будет показан через трансформацию костюмов: сначала – в белой рубашке, открытой как душа «на распашку», затем – в жилете и сюртуке, символизирующих замкнутость, и взрослую «тяжесть». Его гамма движется от белого к чёрному через серые переходы словно визуальный метафорический путь гения.

Монохромный пласт сценографии органично сочетается с цветными «народными» фрагментами и служит фоном для воспоминаний. В качестве тонкой, «потусторонней» фактуры используются лёгкие тюлевые декорации, они создают ощущение эфемерного, мысленного пространства, где живут мотивы и образы композитора. Бутафорская мастерская театра изготавливает стилизованные реквизиты (в том числе точёный лавровый венок), которые органично встроится в сценический ритуал. Ключевым визуальным приёмом станет эффектный каскад нотных листов композитора, которые соберут «портрет» Чайковского, такой приём символизирует идею бессмертия музыки и образа композитора.

Фото предоставлено пресс-службой театра.

Анжела Буцких

