



Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж, маникюр и прическа будут стоить родителям выпускниц минимум 8-10 тысяч рублей.

Уточняется, что сумма сложилась на основе предложений бьюти-студий.

– Вечерний макияж в саратовских студиях сейчас стоит в среднем от 3,5 до 4,5 тысячи рублей. Прическа или укладка – еще от 2 до 4,5 тысячи. Отдельно оплачивается пробный образ – услуга, при которой образ делается заранее, чтобы можно было воочию посмотреть на финальный результат, а перед выпускным уже используют аналогичные технологии. Макияж и укладка «на репетицию» стоят около 6,5 тысячи рублей. Если же визажиста вызывают домой, итоговая цена может увеличиться почти вдвое, – сообщает саратовское СМИ.

Маникюр обходится примерно в 2,5–3,5 тысячи рублей.

И это, уточняют, журналисты, лишь минимальные траты без наращивания ресниц и моделирования бровей (до +5000 тысяч сверху). Подготовка кожи к празднику может обойтись в среднем в 10 тысяч рублей.

– Таким образом, полный выпускной образ для школьницы с дополнительными процедурами легко может превысить 15–20 тысяч рублей, – резюмируют журналисты.

Выпускное платье может стоить до 10 тысяч рублей и более. То же самое касается и туфель.

Куда проще и дешевле собрать выпускника. Стандартные рубашка и брюки, плюс барбершоп – до 10 тысяч рублей.