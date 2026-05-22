Волгоградцам напомнили о дедлайне для подачи налоговых деклараций





Всего три дня остается у жителей Волгоградской области для подачи деклараций в налоговые органы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное Управление ФНС России, предоставить сведения налогоплательщики должны не позднее 25 мая.

Какие декларации нужно предоставить к этой дате:

по налогу на прибыль организаций за апрель 2026 г.,

в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН в апреле 2026 г.,

в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН в апреле 2026 г.,

по НДПИ за апрель 2026 г.,

по акцизам за апрель 2026 года;

по налогу на игорный бизнес за апрель 2026 года.

Также необходимо представить персонифицированные сведения о физических лицах за апрель 2026 года.

Не позднее 25 мая предоставляются уведомления об исчисленных суммах:

НДФЛ (для налоговых агентов) с выплат работникам, произведенным в период с 1 по 22 мая (код отчетного (налогового) периода «31/02»),

страховых взносов за апрель 2026 года (код отчётного (налогового) периода «31/01»).

При этом, уведомление об исчисленных суммах НДФЛ с выплат работникам, произведенным за период с 23 по 31 мая, необходимо представить не позднее 3 июня, указав код отчетного (налогового) периода «31/12».

Более подробная информация о порядке представления и заполнения уведомления об исчисленных суммах, а также о типичных ошибках, допущенных при его заполнении, размещена в разделе «Задолженность» и «Единый налоговый счет» на сайте ФНС России.