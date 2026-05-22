Картельный сговор маршрутчиков вскрыло УФАС в Михайловке





Волгоградское УФАС уличило пятерых частных перевозчиков в Михайловке в картельном сговоре. Как сообщили в антимонопольном органе, в августе 2025 года коммерсанты одновременно подняли тарифы на проезд в маршрутках на 25% - с 40 до 50 рублей.

В УФАС выяснили, что участники антиконкурентного соглашения установили единую стоимость проезда по нерегулируемым тарифам в результате договоренностей. На запрос ведомства они не смогли подтвердить экономическое обоснование внезапного повышения тарифов на проезд.

По данному факту по материалам прокуратуры Волгоградской области УФАС возбудило дело по факту заключения антиконкурентного соглашения путем установления и поддержания стоимости проезда на муниципальных маршрутах на территории Михайловки по нерегулируемым тарифам.

Напомним, в Михайловке отсутствуют пассажирские перевозки по регулируемым тарифам. Требования жителей организовать муниципальный транспорт в городском округе к результату не привели. В городе функционирует только коммерческий транспорт.