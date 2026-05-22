Часть центра Волгограда перекроют 23 мая из-за забега





В Волгограде введут пешеходный режим на Нулевой продольной от улицы Калинина до улицы маршала Крылова, а также на прилегающих участках улиц 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской, Комсомольской, Крылова и Калинина. Ограничения в движении транспорта вводятся в связи с проведением регионального этапа Всероссийских соревнований «ЗаБег.РФ». Они будут действовать с с 7.00 до 13.00 ч.23 мая, сообщили в мэрии.

По информации организаторов забега, участникам предстоит преодолеть дистанции от 1 км до 21 км. В мероприятии примут участие около 1000 человек.

На время проведения спортивного мероприятия изменится также движение двух маршрутов общественного транспорта. Автобусы № 35 при движении в центр города будут следовать до конечной остановки «Детский центр». Без заезда на Набережную им. 62-й Армии будет работать и вспомогательный маршрут №98.