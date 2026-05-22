



Волгоградского журналиста Алексея Серового, подозреваемого в клевете и вымогательстве 1,2 миллиона рублей у главного врача поликлиники, отпустили из-под домашнего ареста, запретив ему совершать определенные действия.

- Сегодня Центральный районный суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, - прокомментировали в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Запрет определенных действий – мера пресечения, при которой подозреваемый остается на свободе, но при этом соблюдает установленные судом ограничения и является по вызову следователей или суда. За нарушения требований меру пресечения могут ужесточить.

По версии следствия, журналисты Алексей Серовой и Виталий Кошелев требовали 1,2 миллиона рублей от главного врача поликлиники за нераспространение порочащей ее информации. Ранее источники ИА «Высота 102» сообщали, что волгоградцы администрировали телеграм-канал «Волгоградские слухи», публикуя не подлежащую разглашению информацию и компрометирующие известных волгоградцев сведения. Перед встречей с врачом, предполагают следователи, Серовой и Кошелев для убедительности своих слов разметили серию «изобличающих» ее постов.

Алексея Серового, сразу же признавшего свою вину, на следующий день после задержания отправили под домашний арест из-за наличия хронических заболеваний. А вот его коллега Виталий Кошелев отправился в СИЗО. Попытки оспорить избранную судом меру пресечения желаемого результата не принесли.