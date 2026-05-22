«Ротор» против «Акрона» – шанс на реванш или формальность?





В субботу, 23 мая, состоится второй стыковой матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне. В первом матче «Ротор» уступил со счётом 0:2, значительно снизив свои шансы на итоговый выход в элиту.

В первой игре волгоградцы в целом не уступили представителю РПЛ и даже имели небольшое территориальное преимущество. Команда сумела навязать борьбу, но сказалось отсутствие опыта игры на высоком уровне. В первом тайме сине‑голубые выглядели предпочтительнее – за исключением потери концентрации на последних секундах, которая привела к пропущенному голу из ничего.

Во втором тайме более мастеровитый «Акрон» во второй раз наказал волгоградцев за небрежность в обороне. Безадресный перевод Дзюбы на противоположный фланг должен был съедать защитник, но правый дефендер не ожидал такого рывка от Роберто Фернандес. Бек тольяттинцев пробежал полполя и выдал точный пас прямо в центр штрафной на Беншимола. Снова ошибка обороны – то ли игроки засмотрелись, то ли не были готовы к таким скоростям, но опять получили гол из ничего.

Подводя итоги матча, можно сказать, что более опытная команда использовала два «зевка» обороны «Ротора». При этом хозяева не смогли толком нагрузить оборону тольяттинцев – опасных моментов создали мало, а реализация оставляет желать лучшего.

Подходя ко второму матчу, «Акрон» находится в весьма выгодном положении: команда может сыграть от обороны, контролируя мяч и избегая рискованных действий. «Ротору» же нужно перестать привозить себе голы из‑за потери концентрации и наконец начать реализовывать моменты. В матче с командой, которая при двух ударах забивает два гола, транжирить шансы в атаке — непростительная роскошь.

С учётом класса игроков «Акрон» имеет преимущество, поэтому букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам второго матча. Коэффициент на победу тольяттинцев – 1,88, на ничью – 3,55, на поражение – 4,30.

Эксперты по второму матчу не рискуют делать однозначные прогнозы, но в один голос твердят: «Акрон» сохранит прописку в РПЛ.

Для Дмитрия Парфёнова и его команды задача остаётся прежней: 23 мая нужен быстрый гол. Если «Ротор» в начале матча откроет счёт, то тольяттинцы могут занервничать – и тогда у волгоградцев появятся шансы.

Александр Веселовский