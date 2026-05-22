



В Волжском городском суде Волгоградской области 4 июня состоится рассмотрение дела по иску МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея к Трахову Рустему Аслановичу об освобождении объектов недвижимости и взыскании задолженности за их фактическое использование. Об этом 22 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Напомним, Аслан Трахов, возглавлявший Верховный суд Адыгеи с 1998 по 2019 годы, как указывалось в иске, за счет коррупционных схем приобрел активы стоимостью свыше 2,5 млрд руб. Для сокрытия незаконного обогащения дорогостоящие объекты недвижимости оформлялись на родственников, в том числе сына Рустема, и подконтрольных лиц.

Позже дело бывших судей передали на рассмотрение в Волжский городской суд по решению Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в целях объективного разбирательства и предотвращения вмешательства сторон в процесс.

Генпрокуратура добивалась обращения в доход государства более 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Трахову, членам его семьи и доверенным лицам. 16 сентября исковые требования были удовлетворены.

Теперь Волжский городской суд рассмотрит еще один гражданский к Рустему Трахову.