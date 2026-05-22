



В Дзержинском районе Волгограда подрядная компания на территории парка «Героев-Лётчиков» демонтирует детскую музыкальную установку, из-за которой жильцы прилегающих домов лишились спокойного сна. Ранее жалобу на шум в ночное время в редакцию ИА «Высота 102» направили жители Семи ветров.

Напомним, что музыкальный аттракцион представляет собой металлические конструкции круглой и прямоугольной формы, подвешенные на перекладине. По словам горожан, проживающих в доме №15г на бульваре 30-летия Победы, спать после установки этого модуля они практически перестали.

– Сейчас пришла жаркая погода, а мы не можем открыть окна. Шум стоит нереальный. Никогда до этого не думала, что у наших людей такая одержимая тяга к музыке. Паломничество к этим инструментам происходит ночами напролёт. Не помогают ни вызовы полиции, ни жалобы в администрацию, – сообщала читательница ИА «Высота 102».

Данную жалобу редакция «Высоты 102» направила в администрацию Волгограда. В мэрии проблемой волгоградцев прониклись и сообщили, что временно аттракцион перестает работать.

– Детская музыкальная установка была смонтирована на территории благоустраиваемой парковой зоны для использования ее юными посетителями, в комплекте предусмотрены легкие колотушки (маллеты) с полиуретановыми наконечниками, благодаря чему издаваемый установкой звук мягкий и приглушенный. В связи с поступлениями обращений граждан на шум ввиду бросания камней в металлические пластины детского игрового элемента отдельными несознательными гражданами в ночное время, подрядчик проводит работы по снятию элементов музыкального оборудования и транспортировки его к месту хранения, – сообщили в администрации Волгограда.

Не исключено, что установка вернется на прежнее место после «выработки оптимального технического решения», уточнили в мэрии.

В администрации Волгограда горожанам также напомнили, что шум в ночное время является административным правонарушением, в случае нарушения правопорядка, горожанам необходимо обращаться в полицию.