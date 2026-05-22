В Волгограде из-за очередной аварии урезали трамвайные маршруты





В Волгограде очередная авария вмешалась в работу общественного транспорта, изменив движение сразу четырех трамвайных маршрутов.

Из-за ДТП трамвай № 1 двигается от улицы Мончегорская до конечной «Школа № 36». Пассажиры «двойки» и «десятки» смогут доехать от «Школы № 36» до улицы Хорошева. Маршрут № 4 на время выяснения всех обстоятельств аварии курсирует от «Обувной фабрики» до «Школы № 36».

Напомним, накануне работу трамваев парализовало ДТП рядом с остановкой «Станция переливания крови». Очевидцы сообщали, что столкновение автокрана с трамваем произошло в момент, когда строительная техника заворачивала в сторону жилого комплекса «Гранд Авеню». От удара состав сошел с рельсов.

