



В Ленинском районе Волгоградской области сотрудник уголовно-исполнительной системы Алексей Нефедьев спас жизнь мужчине, который тонул в реке Ахтуба. О поступке своего коллеги 22 апреля рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Во время отдыха со своей семьей сотрудник СИЗО-5 заметил мужчину, который из последних сил хватался за ветки деревьев, пытаясь спастись. Не раздумывая, Нефедьев бросился в воду и вытащил тонущего мужчину на берег, а после оказал ему первую медицинскую помощь.





После пострадавший был передан сотрудникам Ленинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения».

Фото: архив ИА «Высота 102», УФСИН по Волгоградской области