



В Ворошиловском районе Волгограда произвели замену более километра ветхого водовода. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на «Концессии водоснабжения», чтобы проложить новую трубу на ул. Автотранспортной специалисты применили метод горизонтально направленного бурения.

По данным издания протяженного нового трубопровода составила 1144 метра. Благодаря замене ветхой трубы значительно улучшится подача воды 2000 волгоградцев, проживающим в Ворошиловском районе.

– Благодаря тому, что полиэтиленовая труба укладывалась специалистам подрядной организации не в траншею, а методом горизонтально направленного бурения, проводимые работы практически не затронули прилегающую территорию. Также на участке установили 6 новых колодцев с задвижками. После завершения работ абонентов переключили на новую линию, – передает волгоградское СМИ.





Старый водовод по улице Автотранспортной прослужил около 60 лет. В последнее время на этом участке фиксировались технологические нарушения. Особенно это ощущали жители 340 частных домов. В связи с этим в «Концессиях водоснабжения» для обеспечения бесперебойной подачи ресурса абонентам и было принято решение полностью обновить проблемный участок водовода.