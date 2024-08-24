Под Волгоградом федеральная трасса Р-260 встала в 8-километровой пробке





24 августа в Городищенском районе Волгоградской области оказалось затруднено движение автомобильного транспорта по участку федеральной дороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» у Нового Рогачика. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, пробка образовалась в обоих направлениях движения.





В районе населённого пункта автотрасса пересекает железнодорожное полотно. Здесь периодически возникают небольшие заторы, однако сегодня размеры пробки стремятся побить все рекорды. Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты» на 20:00, движение встало от ж/д станции «Орошаемое» до переезда у Нового Рогачика, и пробка продолжает только расти.

Помимо интенсивного движения поездов, ситуацию этим вечером усложнили два ДТП. Одно из них произошло на 37-м, а другое — на 43-м километре федеральной автотрассы.

Фото: Жесть Волгограда / t.me