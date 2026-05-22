Главу Руднянского района переизбрали на второй срок





Главой Руднянского района Волгоградской области вновь стал Владимир Полетаев. Как сообщили в районной администрации, такое решение сегодня, 22 мая, приняли депутаты районного Совета народных депутатов. Народные избранники поддержали его кандидатуру единогласно.

Владимир Полетаев является коренным жителем района. Он родился 9 апреля 1963 года в районном поселке Рудня. После окончания Волгоградского сельскохозяйственного института работал в различных сельхозорганизацих. В разные периоды трудился заместителем главы районной администрации, возглавлял несколько лет муниципальное учреждение. Общий стаж работы на руководящих должностях Владимира Полетаева составляет около 35 лет.

Первый раз главой района он был избран в 2021 году.