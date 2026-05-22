Генеральный директор Андрей Кривов поблагодарил болельщиков «Ротора» за поддержку во время игры волгоградского клуба с «Акроном».

- Огромное спасибо каждому, кто пришёл на стадион и поддерживал нас на трибунах. Спасибо каждому, кто болел за нас у экранов телевизоров и телефонов, - заявил Андрей Кривов в соцсетях клуба.

Генеральный директор также прокомментировал проигрыш волгоградцев самарскому клубу.

- Да, мы уступили команде Премьер-Лиги в борьбе. Каждый футболист, тренер, административный штаб — мы все отдали все силы, для достижения необходимого результата. К сожалению, у нас этого не получилось. Но переходные матчи состоят из двух игр. И я вас уверяю, что наша решимость победить как никогда сильна и велика. Уже в субботу мы выйдем на поле в Самаре для того, чтобы достичь поставленной цели: ПОБЕДИТЬ. Сезон заканчивается с финальным свистком второго стыкового матча. И до этого финального свистка вся команда отдаст все силы для победы, - продолжил он.

Также отдельно руководитель клуба поблагодарил фан-сектор, который подготовил необычный перфоманс на «Волгоград Арене». Фанаты развернули огромный плакат с олимпийским мишкой с фразами из знаменитой песни Александры Пахмутовой, прозвучавшей на закрытии Олимпиады-1980 в Москве – «На трибунах становится тише» и «До свиданья, до новых встреч!».