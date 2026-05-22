



В Волгоградской области гражданскую супругу погибшего в аварии участника СВО обвинили в краже за снятие денег с его карты.

- Узнав, что ее сожитель, прежде принимавший участие в Специальной военной операции, погиб в аварии, жительница Котовского района пришла в отделение банка и сняла с его карты два с половиной миллиона рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Вскоре женщине заявили, что деньги своего сожителя она украла. Постановлением Котовского районного суда ее арестовали до 18 июля.

Фото Андрея Поручаева