Волгоградцам и гостям города назвали дешевые места для ночевок





В Волгограде и области за прошедшую неделю выросли цены на проживание в четырехзвездочных гостиницах. По данным Волгоградстата, они выросли на 2,67% и достигли в среднем 3605 рублей.

Также на полпроцента подорожали трехзвездочные отели. Сутки проживания в таких гостиницах стоят около 2578 рублей.

При этом самыми дешевыми местами для ночевок в регионе остаются хостелы. Сутки пребывания в таких местах размещения стоят в среднем 1062 рубля. За последнюю неделю изменений цен в этом сегменте не зафиксировано.



