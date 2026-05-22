Ставший чиновником экс-глава полиции Дубовки обвиняется в краже

В Волгоградской области перед судом по обвинению в краже бетонных плит в Дубовке предстанет бывший начальник районного отдела полиции Дмитрий Семенихин. Как сообщает Коммерсант, преступление Семенихин совершил, находясь в должности руководителя МКУ «Городское хозяйство», которое является подведомственным учреждением администрации Дубовского района.

Согласно открытым данным, Семенихин руководил этим МКУ с 28 декабря 2023 года по 3 апреля 2026-го. Районный отдел полиции он возглавлял в 2019 году.

В судебной картотеке указано, что Дмитрий Семенихин обвиняется по ч.3 п. «в» ст.158 УК РФ (Кража в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело поступило в суд для рассмотрения по существу. 25 мая состоится заседание о продлении фигуранту меры пресечения. О задержании Семенихина в марте сообщали телеграм-каналы, но официально эту информацию в правоохранительных органах не комментировали.

Известно, что это уголовное дело расследовал СУ СКР по Волгоградской области.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!