Под Волгоградом на месте ДТП с большегрузами столкнулись еще два авто





В Волгоградской области за несколько часов до дорожно-транспортного происшествия с участием двух большегрузов на том же километре федеральной автодороги произошло столкновение внедорожника и кроссовера. Об этом сообщили в Главе полиции.

Согласно сведениям из сводки ГУ МВД России по Волгоградской области, 20 июля в 00.30 час. на 603-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» (Дубовский район) произошло ДТП с участием Toyota Land Cruiser и Renault Duster. В результате ДТП в больницу были доставлены водители обоих транспортных средств, а также пассажирка Renault Duster.

Накануне сообщалось, что на том же 603-м километре трассы около 16:50 20 июля столкнулись Shacman и Dongfeng. В результате ДТП водитель Dongfeng был доставлен в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области