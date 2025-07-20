Волгоградец Дмитрий Чирковский взял серебро чемпионата РФ по пляжной борьбе

Волгоградский спортсмен Дмитрий Чирковский стал серебряным призером чемпионата России по пляжной борьбе в Москве. По данным облспорткомитета, это на данный момент самый крупный успех борцов нашего региона на национальном уровне в пляжной дисциплине.
Турнир прошел в рамках IX Открытых московских пляжных игр. Более 40 участников из 15 субъектов РФ разыграли восемь комплектов наград. Дмитрий Чирковский сразился в четырех поединках в весовой категории до 90 кг. На групповой стадии 32-летний волгоградец уступил Адаму Юнусову из Брянской области, а затем одолел оппонента из Рязани. Чирковский вышел в полуфинал соревнований, где оказался сильнее представителя Ленинградской области. К сожалению, в повторной схватке в финале Дмитрий снова проиграл Юнусову и в итоге занял второе место.
Таким образом, Чирковский выиграл первую медаль в истории для Волгоградской области на крупнейшем национальном старте по пляжной борьбе. Благодаря этому достижению Дмитрий прошел отбор на чемпионат мира, который пройдет в Греции предстоящей осенью.
Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com