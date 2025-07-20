Спорт

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев: «Игра с «Волгой» оказалась сложной

Спорт 20.07.2025 11:07
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20.07.2025 11:07


Главные тренеры «Ротора» и «Волги» Денис Бояринцев и Михаил Белов накануне, 19 июля, на послематчевой пресс-конференции подвели итоги встречи стартового тура Первой лиги 2025/2026. Напомним, в Ульяновске игра завершилась со счетом 2:1 в пользу волгоградской команды.  

Бояринцев заявил, что ключевым фактором для победы стали проведенные замены во втором тайме. 

- Сложный для нас первый тайм получился. Чувствовалась нервозность. Мы «накачками» не занимались. Но не узнал сегодня своих ребят по сравнению с той игрой, которую мы показывали. Естественно, товарищеские матчи нельзя сравнивать с играми чемпионата. Многое сегодня не получалось. То, что планировали именно в первом тайме. Много потерь было. Прессинг выстраивали, овладевали мячом и тут же теряли. Не давали развитие. Определенный план на матч был. «Волга» - команда играющая, любит мячи разыгрывать, проходить оборону соперника, преодолевая высокий прессинг. Мы сегодня решили попробовать сыграть так - можно сказать, первым номером при розыгрыше соперника. Что-то получилось, что-то нет. Большое количество потерь оставило удручающее впечатление после первого тайма. Да, мы забили гол, но это единственное, что мы могли выжать в первой половине. Плюс быстрый гол. Второй тайм сложился для нас еще хуже. Минут на 10-15 нас заперли. «Волга» много атаковала, могли забить второй гол. Для нас хорошо сложилось, что ульяновская команда не смогла развить успех. Думаю, ключевыми оказались сегодня замены. Тройная замена внесла хорошую свежесть. Перестроились в два нападающих - Хохлачев-Лаврищев. Начали цепляться за мячи и элементарно стали играть вперед. Уверенно. Арбузов создавал много моментов на фланге. Игра где-то перевернулась. И последующие замены освежили игру. Хорошо в матч попал Храмцов. Надеялись на его давление при аутах. Далеко бросает. Это тоже вносит для соперника определенную нервозность. В итоге у нас получилось сделать хороший стандарт. После счета 2:1 внутренне была уверенность, что сможем довести игру до конца. Хочу отметить соперника. Хорошая, интересная команда. Они у Михаила Владимировича всегда (такие). Мы давно знакомы. Так скажу - я очень рад, что мы сегодня смогли добиться успеха и выиграть. Игра была для нас, откровенно говоря, сложноватой, - заявил наставник «Ротора».

Михаил Белов считает, что «Волга» сыграла на хорошем уровне, но не реализовала свои моменты. 

- Ключевой момент - стандартное положение, угловой удар. Потеря концентрации одним игроком. В той зоне, где он должен работать. Мы зонно обороняемся. Это ключевая ошибка. Футболист не играл там, где должен был. «Ротор» на протяжении прошлого года играл достаточно суперэкономно, имея минимальное количество голевых моментов. Выгрызал ничьи, победы. Сегодняшняя игра практически то же отражение. Думаю, мы больше доминировали. Лучше комбинировали. Было больше подходов по первому тайму и, в целом, во втором. Можно ли сказать, что у «Ротора» больше опыта? Ни в коем случае. У нас тоже есть игроки, которые играли в Первой лиге. Не хочу сказать, что «Ротору» повезло. Соперник достойно играл и показал хорошую игру. Выжал максимум из трех эпизодов - дважды нам забили. Нужно говорить о нас. Имея хорошие подходы и голевые моменты, где-то вратарь сыграл блестяще - Чагров выручил. В то же время какие-то моменты лично мы не реализовали. Мы вполне могли сегодня забить три мяча и выиграть 3:2, - отметил главный тренер «Волги».

Фото: Андрей Поручаев V102.RU и ФК «Волга Ульяновск»/ vk.com 

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