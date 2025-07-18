Под Волгоградом водитель кроссовера погиб, слетев с трассы

Сегодня, 18 июля, в Волгоградской области в ДТП погиб водитель корейского кроссовера. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла утром на нулевом километре автодороги «Волгоград-Котельниково-Сальск» в Октябрьском районе.





- 51-летний водитель, управляя автомашиной Kia Seltos, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в Главке.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков. Двое его пассажиров доставлены в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области